NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" belassen. Die US-Zollflut sorge für stärkere Schwankungen unter den von ihr beobachteten Bau- und Baustoffwerten, schrieb Analystin Glynis Johnson am Donnerstag. Auswirkungen könnten vor allem in der US-Baukonjunktur, aber auch anderen Ländern spürbar werden./ag/ajx;