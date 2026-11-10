HAMBORNER REIT Aktie 59749334 / DE000A3H2333
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HAMBORNER REIT Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen mit einem Kursziel von 7,15 Euro auf "Buy" belassen. Seine Schätzungen seien erreicht worden, schrieb Philipp Kaiser am Dienstag in seiner ersten Bewertung des dritten Quartals. Die angehobene FFO-Prognose spiegele eine vorteilhafte Kostenentwicklung wider. Sollten sich geringere Vermietungskosten als dauerhaft erweisen, würde dies auch 2027 helfen. Eine Refinanzierung zu höheren Zinssätzen wirke dem aber womöglich entgegen./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HAMBORNER REIT Buy
|
Unternehmen:
HAMBORNER REIT
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
7.15 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.12 €
|
Abst. Kursziel*:
73.54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.19 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.85%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu HAMBORNER REIT
|
09:28
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