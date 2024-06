NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einem Management-Gespräch zum Thema Onkologie auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1660 Pence belassen. Die Ambitionen, mit dem Mittel Blenrep bei Knochenmarkkrebs einen Umsatz von mehr als 3 Milliarden britischen Pfund zu erzielen, hätten Bestand, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie seien in den Zielen für 2031 wegen der noch ausstehenden Zulassung noch nicht eingearbeitet./tih/mis;