Pharmakonzern GSK überrascht im Quartal - steigende Zuversicht

LONDON (awp international) - Der britische Arzneimittelhersteller GSK schaut nach einem unerwartet starken zweiten Quartal etwas zuversichtlicher auf das Jahr. Konzernchefin Emma Walmsley erwartet für 2025 den Umsatz und die bereinigten Ergebniskennziffern am oberen Ende der bisherigen Zielspannen. Dabei seien die aktuellen Zollbelastungen inklusive des zuletzt zwischen den USA und der EU ausgehandelten Deals bereits eingerechnet, teilte der Konzern am Mittwoch in London mit. Die im Stoxx Europe 50 notierte Aktie reagierte zu Handelsstart kaum auf die Nachrichten.

Im abgelaufenen Quartal sorgte insbesondere der Verkauf von Krebsmedikamenten für Rückenwind. Aber auch HIV-Arzneien florierten, ebenso wie das Geschäft mit Mitteln gegen Atemwegs-, Entzündungs- und Immunkrankheiten. Der Umsatz kletterte nach Angaben des Konzerns im Vorjahresvergleich um ein Prozent auf knapp 8 Milliarden britische Pfund (rund. 9,2 Mrd Euro). Zu konstanten Wechselkursen habe das Plus sechs Prozent betragen.

Zugleich verdiente GSK deutlich mehr, weil in Grossbritannien weniger Klimaabgaben fällig wurden. Auch profitierte der Konzern von höheren Lizenzeinnahmen. Der operative Gewinn erhöhte sich dadurch um 23 Prozent auf rund 2 Milliarden Pfund; und der von Analysten besonders beachtete bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 46,5 Pence abermals über den Erwartungen. Unter dem Strich entfiel in den drei Monaten bis Ende Juni auf die Aktionäre ein Gewinn von gut 1,4 Milliarden Pfund, nach knapp 1,2 Milliarden Pfund vor einem Jahr./tav/zb/mis