NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK nach einer Veranstaltung zu Atemwegserkrankungen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1400 Pence belassen. Dort habe der Pharmakonzern Details zum Medikament Depemokimab gegen Asthma, zu Nucala gegen COPD sowie zu Camlipixant gegen Husten gegeben, schrieb Analyst James Gordon in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Informationen seien unter dem Strich ermutigend gewesen./bek/tih;