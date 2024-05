NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 1950 auf 2100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Kurstreiber könnten den weiterhin unterbewerteten Aktien des Pharmakonzerns noch etwas mehr Potenzial bescheren, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht Chancen angesichts erwarteter Studiendaten zu einem Asthma-Mittel, einer möglichen US-RSV-Impfemfehlung und einer potenziellen Beilegung des Zantac-Rechtsstreits./tih/gl;