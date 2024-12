NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Glencore von 500 auf 480 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Marina Calero passte in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick ihre Schätzungen für die Bergbau- und Rohstoffunternehmen an ihre aktualisierten Annahmen für die Rohstoffpreise an. Glencore, Vale und Ecora bleiben ihre bevorzugten Werte im Bereich diversifizierte Metalle und Basismetalle, wobei sie Glencore gegenüber den anderen Titeln weiterhin präferiert. Denn das Unternehmen sei anders als die Konkurrenten für seine erwarteten hohen Dividendenzahlungen nicht vom Eisenerzgeschäft abhängig./gl/jha/;