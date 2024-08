NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Glencore nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 540 Pence belassen. Die Kennziffern des Rohstoffkonzerns seien insgesamt schwächer als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Marina Calero in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion./edh/jha/;