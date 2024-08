NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Glencore nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 530 Pence belassen. Wegen Aufwendungen für die Vermarktung sei das operative Ergebnis (Ebitda) schwächer ausgefallen, schrieb Analyst Matt Greene in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Das Festhalten des Rohstoffproduzenten und -händlers am Kohlegeschäft sei keine Überraschung./bek/mis;