NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer auf "Overweight" mit einem Kursziel von 139,60 Euro belassen. Der Lagerbestandsabbau könnte sich noch etwas länger hinziehen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Montag vorliegenden Studie. Dieses Risiko berücksichtigt er nun./ajx/tih;