NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Gerresheimer mit "Outperform" und einem Kursziel von 100,30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die gesenkten Jahresziele des Spezialglas- und Verpackungsherstellers im dritten Quartal sowie die moderaten Ziele für 2025 hätten eine gute Einstiegsgelegenheit für langfristig orientierte Anleger geschaffen, schrieb Analystin Delphine Le Louet in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies sei auch der Fall, obwohl die aktuelle Sicht auf den Geschäftsbereich Primary Packaging Glass bis zum Abschluss des Bormioli-Zukaufs noch nebelhaft sei./ck/he;