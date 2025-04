Schwache Performance in Frankfurt: MDAX notiert am Mittwochmittag im Minus

Um 12:09 Uhr verliert der MDAX im XETRA-Handel 0.89 Prozent auf 27’444.39 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 283.660 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.086 Prozent auf 27’667.73 Punkte an der Kurstafel, nach 27’691.41 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 27’327.51 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27’724.96 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 0.571 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, den Stand von 28’298.44 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 02.01.2025, den Wert von 25’718.85 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.04.2024, wies der MDAX 26’776.41 Punkte auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 6.71 Prozent zu. Bei 30’505.59 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24’989.87 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Nordex (+ 2.63 Prozent auf 14.81 EUR), Gerresheimer (+ 0.87 Prozent auf 69.30 EUR), Delivery Hero (+ 0.66 Prozent auf 22.79 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0.65 Prozent auf 123.30 EUR) und Evonik (+ 0.38 Prozent auf 20.06 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen EVOTEC SE (-3.59 Prozent auf 5.91 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2.89 Prozent auf 57.05 EUR), AUTO1 (-2.59 Prozent auf 19.93 EUR), HENSOLDT (-2.54 Prozent auf 61.40 EUR) und TAG Immobilien (-2.43 Prozent auf 12.43 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’338’778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie macht im MDAX mit 25.461 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die TUI-Aktie verzeichnet mit 5.43 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 10.98 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch