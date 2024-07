NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Eckdaten und einer Prognoseerhöhung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Sebastian Kuenne wertete die Neuigkeiten in einer am Mittwoch vorliegenden Studie als alles in allem neutral. Der angehobene Ausblick für die Profitabilität sei relativ gering ausgefallen und die Markterwartung liege bereits in der Mitte der nun von dem Anlagenbauer angepeilten Spanne. Der Auftragseingang hingegen sei weiterhin schwach und liege zudem unter dem Konsens./la/he;