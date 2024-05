NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 44 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei solide gewesen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Es bedürfe aber mehr Klarheit hinsichtlich Logistikrisiken und Währungsentwicklungen./ag/mis;