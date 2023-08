NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Gea nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Mittelgroße und große Aufträge hätten dem Anlagenbauer das Quartal gerettet, schrieb Analyst Rizk Maidi in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege um drei Prozent über der Markterwartung./bek/ck;