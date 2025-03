FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius von 43 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Wachstumsmotor Kabi des Medizinkonzerns laufe auf Hochtouren, was sich auch in der erhöhten Margenzielspanne widerspiegele, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Freitag vorliegenden Studie. "Auch die Entschuldung kommt bestens voran." Die Anteilsverringerung am Dialysespezialisten FMC "passt zwar ins Konzept, hätte aber auch zu einem besseren Zeitpunkt erfolgen können"./gl/edh;