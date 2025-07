NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Fresenius nach Gesprächen mit der Investor-Relations-Abteilung des Medizinkonzerns auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Vor den Quartalszahlen am 6. August sei der Ton optimistischer gewesen als bei den jüngsten Investorenveranstaltungen zu Fresenius, schrieb David Adlington in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Einige Sorgen mit Blick auf den Zwischenbericht erschienen übertrieben./rob/gl/la;