ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. "Was selten ist, sollte höher bewertet werden", titelte Graham Doyle in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar zum MedTech-Konzern. Er hält die Bad Homburger für ein rares Beispiel, bei dem nicht nur die Markterwartungen für das laufende Jahr wenig risikobehaftet sind, sondern auch das Wachstum für das kommende Jahr bereits großteils in trockenen Tüchern ist. Doyle rechnet mit guten Quartalsergebnissen und traut dem Konzern das obere Ende der Jahresziele zu. Die Aktien seien "unfair" günstig./rob/ag/gl;