NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach einem Kapitalmarkttag zur Tochter Kabi auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Die Wachstumsbereiche klinische Ernährung, Biopharma und Medizintechnik seien die wichtigsten Hebel, damit Kabi seine mittelfristiegen Ziele erreiche, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zugleich seien die angehobenen Margenziele auch auf Einsparungen zurückzuführen. Zudem hob der Experte die vom Management vorgegebene Kostendisziplin hervor, mit der Kabi seine Rendite auf das eingesetzte Kapital verbessern wolle (ROIC)./tav/tih;