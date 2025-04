Investment-Note für Fresenius SE-Aktie: Neue Analyse von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Die Privatbank Berenberg hat Fresenius auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Medizinkonzern dürfte erwartungsgemäss solide ins Jahr gestartet sein, schrieb Analystin Victoria Lambert in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die am 7. Mai anstehenden Quartalszahlen. Dank der ordentlichen Wachstumsaussichten, der begrenzten Betroffenheit von US-Zöllen und der Möglichkeiten, mit dem Verkauf von Aktivitäten Einnahmen zu generieren, halte sich die Aktie seit Jahresbeginn bemerkenswert gut.

Die Aktie notierte um 10:31 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1.2 Prozent auf 40.32 EUR zu. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 11.61 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Die Anzahl der bisher gehandelten Fresenius SE-Aktien beläuft sich auf 63’371 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2025 um 20.2 Prozent. Fresenius SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 07.05.2025 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2025 / 16:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.