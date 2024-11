freenet 27.12 CHF 2.58% Charts

Analysen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 32 Euro auf "buy" belassen. Der deutsche Mobilfunkmarkt sei im Wandel hin zu unbegrenzten Datenvolumina, schrieb Analyst Usman Ghazi in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Für die Anbieter drohten damit zunächst "Schmerzen vor Gewinnen", ein Desaster werde es aber nicht. Freenet-Aktien seien gut gelaufen, aus Gründen außerhalb des Mobilfunkgeschäfts, das für die Stimmung der Anleger aber durchaus wichtig sei./ag/edh;



