ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Cristian Nedelcu passte seine Schätzungen am Donnerstag an die jüngsten Geschäftszahlen an und fasste aktuell positive und negative Argumente für die Aktie zusammen. Fraport sei massiv unterrepräsentiert in den Anlegerdepots, mit einer gleichzeitig hohen "Short-Quote", sodass auch kleine positive Nachrichten große Auswirkungen haben könnten. Die "Bullen" setzten auf einen Wirtschaftsaufschwung in Deutschland dank des Infrastrukturpakets und auf Fortschritte in der Ukraine-Frage. Negativ sieht Nedelcu unter anderem die Cashflow-Aussichten und bleibt hier deutlich unter dem Konsens./ag/edh;