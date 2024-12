NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 49 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Hohes Wertschöpfungspotenzial sieht Analystin Elodie Rall laut ihrem am Donnerstag vorliegenden Infrastruktur-Branchenausblick für 2025 vor allem in Frankreich. Getlink ist ihr Top-Favorit nach einem enttäuschenden Jahr, aber auch Vinci und Eiffage empfiehlt sie. Bei Fraport bleibt Rall vergleichsweise zurückhaltend./ag/gl;