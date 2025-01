NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport anlässlich der Mitte März anstehenden Jahreszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Hold" belassen. 2024 sei für den Flughafenbetreiber mit Enttäuschungen zu Ende gegangen, schrieb Analyst Graham Hunt in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er verwies auf den Rückgang des Verkehrsaufkommens im Dezember, die Reduzierung der Kapazität für den Winterflugplan und die auf März verschobenen Eröffnung des Flughafens in Lima. Nichts davon sei zwar von großer Bedeutung, aber es trage zum Abflauen des Enthusiasmus bei, der nach dem Abschluss der Preisvereinbarungen mit den Fluggesellschaften im letzten Monat seinen Höhepunkt erreicht habe./la/ag;