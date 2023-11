Fraport 46.95 CHF 4.65% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Alles in allem habe der Flughafenbetreiber ein gutes drittes Quartal gemeldet, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer ersten Reaktion am Dienstag. Besonders positiv hob er das operative Ergebnis hervor und dass Fraport eigenen Angaben zufolge sehr gute Fortschritte auf den Baustellen in Lima und Frankfurt gemacht habe./ck/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2023 / 08:21 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.