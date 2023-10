HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Fraport von 63 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erholung von Verkehrszahlen und Ergebnissen halte an, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ag/tih;