FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Fedex auf "Buy" mit einem Kursziel von 337 US-Dollar belassen. In einem schwierig gewordenen Umfeld habe sich der US-Logistikkonzern in den vergangenen Jahren gut geschlagen, aber auch noch einiges vor sich, schrieb Analystin Richa Harnain in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/ajx;