NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex von 260 auf 290 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie dürfte sich unterdurchschnittlich entwickeln, nachdem der US-Logistikkonzern erstmals seit über 13 Jahren - mit Ausnahme des Corona-Jahrs 2020 - keine Ziele für auf das Folgejahr ausgegeben habe, schrieb Brian Ossenbeck in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Dieser werde wohl folgen, sobald es mehr Klarheit über die US-Handelspolitik gebe. Aus ähnlichen Gründen habe der heimische Konkurrent UPS im April seine Ziele ausgesetzt. Zum neuen Fedex-Kursziel verwies der Experte indes darauf, dass er den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft bis Dezember 2026 verschoben habe./rob/gl/ag;