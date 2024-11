NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Evonik auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Analyst Chetan Udeshi hält die negative Kursreaktion auf den Quartalsbericht laut seinem Kommentar vom Mittwochabend für übertrieben. Im Vergleich mit anderen in der Branche liege die Hürde der Markterwartungen an 2025 recht niedrig./ag/gl;