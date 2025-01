ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ericsson nach Zahlen für das Schlussquartal 2024 auf "Sell" mit einem Kursziel von 57 schwedischen Kronen belassen. Die Resultate änderten nichts an seinen Schätzungen für 2025 und 2026, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Freitag vorliegenden Studie./mis/men;