NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ericsson mit einem Kursziel von 98 schwedischen Kronen auf "Neutral" belassen. Im Netzwerkgeschäft laufe es gut bei den Schweden, in anderen Bereichen aber nicht, schrieb Analyst Sandeep Deshpande am Freitag nach Zahlen. Die Gewinne lägen insgesamt unter dem Konsens./ag/nas;