NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel nach dem Strategieupdate vom Kapitalmarkttags mit einem Kursziel von 8,10 Euro auf "Overweight" belassen. Der Energiekonzern plane, mehr in seine Netze zu investieren, schrieb Analyst Javier Garrido am Montagmorgen. Dabei rechne das Unternehmen unter dem Strich mit geringem Gewinnwachstum auf Basis hoher Vergleichszahlen aus diesem Jahr. Garrido rechnet mit einer geringfügig positiven Kursreaktion./tih/ag;