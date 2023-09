NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat ein Kursziel von 36,20 Euro für DHL Group genannt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Dies schrieb Analyst Samuel Bland in einer am Montag vorliegenden Studie nach einer Überprüfung seiner Schätzungen für die drei Logistikkonzerne DHL, DSV sowie Kühne & Nagel. Die Volumina entwickelten sich generell stabil, aber der Margendruck sei je nach Unternehmen unterschiedlich hoch. Für DHL kürzte Bland seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) für 2023 und die Folgejahre um bis zu 1,5 Prozent./tih/gl;