NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Overweight" belassen. Alexia Dogani rechnet für das zweite Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebit) von 1,31 Milliarden Euro und liegt damit nach eigener Aussage leicht unter dem von den Bonnern ermittelten Konsens. Dogani geht laut ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick angesichts des schwierigen Umfelds zurückhaltend in den Bericht Anfang August. Sie hält DHL aber für eine günstige Möglichkeit, auf eine zyklische Erholung zu setzen./rob/ag/gl;