FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für DHL Group auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 50 Euro belassen. Der Logistikkonzern habe das Jahr 2024 trotz geringer Fracht-Volumina und einer verzögerten Erholung des Welthandels solide abgeschlossen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ungeachtet kurzfristiger Herausforderungen in den Bereichen Express und Post & Paket Deutschland bleibe das Unternehmen langfristig gut positioniert, um von einer späteren Konjunkturerholung zu profitieren./edh/tih;