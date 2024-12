HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Warburg Research hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Die Aktie des Motorenbauers gehöre zu den "Best Ideas 2025" des Analysehauses, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Deutz sei ein solides Investment, da sich der Aktienkurs immer noch am unteren Ende der historischen Handelsspanne befinde und das Erholungspotenzial beim operativen Ergebnis groß sei./edh/ajx;