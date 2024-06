HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Deutz auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,60 Euro belassen. Dass der Motorenbauer einem Bericht zufolge den Einstieg in das Rüstungsgeschäft erwäge, habe die Zyklus-Sorgen der Anleger verscheucht, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Meldung weise auf weiteres Potenzial im Verteidigungssektor hin, etwa bei Dieselmotoren für Panzer oder Hilfsaggregate. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Artilleriefahrzeugen in der NATO seien solche Überlegungen sinnvoll./ck/tih;