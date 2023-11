NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Telekom mit Blick auf die Dividende und einen Aktienrückkauf auf "Overweight" mit einem Kursziel von 30,50 Euro belassen. Die Anhebung der Dividende decke sich mit den Erwartungen am Markt, schrieb Analyst Akhil Dattani in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der zwei Milliarden Euro schwere Aktienrückkauf sei indes eine Überraschung. Er belaufe sich auf knapp zwei Prozent der Marktkapitalisierung./bek/ajx;