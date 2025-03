FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 39 Euro belassen. Das Gewinnwachstum in den USA und Europa bilde bei der Telekom die Basis für stetig steigende Dividenden, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die verlässlichen Auszahlungen seien ein Kernelement des Anlagehintergrunds, da Aktionäre am stetigen Gewinnwachstum der kommenden Jahre partizipierten./tih/edh;