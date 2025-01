NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Deutsche Bank vor der Saison der Quartalsbilanzen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Das Schlussquartal 2024 sei aus Kapitalmarktsicht ein gutes gewesen, schrieb Analystin Anke Reingen in einem am Montag vorliegenden Sektorausblick. Auch die Voraussetzungen für das neue Jahr seien positiv, vergleichsweise starke Schwankungen sorgten für gute Umsätze und eine fortgesetzte Erholung des Investment Banking, vor allem in den USA. Hiervon dürfte auch die Deutsche Bank profitieren./bek/mis;