NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat Danone nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Lebensmittelhersteller habe die Erwartungen übertroffen und den Ausblick bestätigt, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/mis;