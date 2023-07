NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck anlässlich des jährlichen Kapitalmarkttages auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Über die Veranstaltung hinaus habe er zusätzliche Einblicke in die anhaltend starke Geschäftsdynamik und den nach wie vor hohen Auftragsbestand des Nutzfahrzeugherstellers erhalten, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Vorstandsvorsitzende habe gesagt, er höre von einer Rezession, sehe sie aber noch nicht./la/he;