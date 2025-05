Deimmler Truck-Aktie im Aufwind: Grundlage für Sparkonzept in Deutschland steht

Sie reichen von einem sozialverträglichen Personalabbau, der Verrechnung von Vergütungsbestandteilen hin bis zu mehr Personalflexibilität mit Zeitarbeit, wie Vorstandsmitglied Achim Puchert und Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht der Deutschen Presse Agentur in Leinfelden-Echterdingen mitteilten. Die vereinbarten Massnahmen gelten für rund 28.000 Beschäftigte.

So ist auch ein Personalabbau vorgesehen. Puchert sagte, in der Produktion werde man weitestgehend mit der natürlichen Fluktuation und Altersteilzeit bei der Reduzierung der Personalkosten hinkommen. "In den anderen Funktionen werden wir um einen sozialverträglichen Personalabbau nicht herumkommen." Die Details für das Abfindungsprogramm werden in den nächsten Wochen geregelt. Es gebe keine betriebsbedingten Kündigungen, und es gelte die doppelte Freiwilligkeit. Ferner wird ein Teil der Tariferhöhung für das Jahr 2026 mit bestehenden tariflichen Zulagen verrechnet, wie beide Seiten mitteilten.

Ausserdem haben sich Unternehmen und der Gesamtbetriebsrat darauf geeinigt, die laufende Beschäftigungssicherung bis Ende 2034 zu verlängern. Gesamtbetriebsratschef Brecht sagte, dies sei ein zentrales Anliegen gewesen. Daimler Truck-Chefin Karin Radström will mit dem Sparprogramm die laufenden Kosten in Europa bis 2030 um über eine Milliarde Euro senken.

Via XETRA legt die Daimler Truck-Aktie am Freitag zeitweise um 1,71 Prozent auf 36,83 Euro zu.

/ols/DP/men

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN (awp international)