FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck vor den am 14. Mai erwarteten Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Analyst Nicolai Kempf bezog sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die bereits vorgelegten Absatzzahlen zum ersten Quartal. Der Mix in Nordamerika sei seines Wissens nach dank eines hohen Anteils an Schwerlast-Highwaytrucks der Klasse 8 und kleiner Preiserhöhungen solide gewesen. Das sollte sich in einer ordentlichen Profitabilität für die Region niederschlagen, wie es in der Telefonkonferenz für das vierte Quartal 2024 geheißen habe. Im zweiten Quartal 2025 werde sich das wohl aber ändern, da die Aufträge im ersten Quartal verhalten gewesen seien./ck/men;