HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Eckdaten fürs zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Angesichts bereits bekannter Absatzzahlen habe er bereits mit robusten Resultaten in Nordamerika sowie mit tristeren in Europa gerechnet, schrieb Analyst Fabio Hölscher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Was nun aber überrasche, sei stark die Margentreiber (Verkaufspreise, Absatzmix und Kosten) in den Sparten scheinbar fortgeschritten seien. Mehr Klarheit hierzu erhofft der Analyst sich von den endgültigen Zahlen Anfang August./mis/zb;