NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 51 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Nick Housden passte sein Bewertungsmodell für den Lkw-Hersteller in seiner am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung an die jüngsten Quartalszahlen an./ag/edh;