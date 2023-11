HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Analyst Fabio Hölscher passte sein Bewertungsmodell in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die Ergebnisse des dritten Quartals an. Das Management des Lkw-Bauers strahle Zuversicht aus./ag/stk;