NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Covestro mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Chris Counihan kappte in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar seine operativen Ergebnisschätzungen für den Kunststoffkonzern für die kommenden drei Jahre im Schnitt um 8 Prozent. Sein Kursziel lässt er mit Blick auf die Adnoc-Offerte aber unverändert./ag/zb;