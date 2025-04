NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 US-Dollar belassen. Die Aktie bleibe ein "Hafen im Sturm", schrieb Analystin Andrea Teixeira in einer am Dienstag vorliegenden Studie angesichts der vorgelegten Zahlen zum ersten Quartal. Die Erwartungen seien übertroffen und die Jahresziele bestätigt worden./ck/he;