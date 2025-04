NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 73 US-Dollar belassen. Diese bekräftigten seine Ansicht einer fortgesetzten fundamentalen Stärke des Getränkeherstellers angesichts konjunktureller Schwierigkeiten, schrieb Analyst Nik Modi in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Das Wachstum aus eigener Kraft habe mit 6 Prozent die Konsensschätzung von 4,7 Prozent übertroffen./bek/he;